В РПЛ в 6-й раз c 2008 года один клуб получил 11+ пенальти за сезон. В 4 случаях это был «Зенит»

«Зенит» получил право на пенальти в матче с «Уфой» (0:0, второй тайм).

Александр Беленов отбил удар Сердара Азмуна.

Это был 11-й пенальти петербуржцев в этом сезоне – 6 раз сине-бело-голубые забили, 5 раз – не забили.

По данным Opta, в шестой раз с 2008 года в чемпионате России одна команда пробила 11 или более пенальти за сезон. 4 раза подобное удавалось (12 пенальти в сезоне-2015/16, 11 пенальти в сезонах-2011/12, 2019/20, 2020/21), один раз – (11 пенальти в сезоне-2019/20) и (11 пенальти в сезоне-2009/10).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Уфой» и «Зенитом».