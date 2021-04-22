«Уфа» не стала устраивать «Зениту» чемпионский коридор

в эти минуты играет с «Уфой» (0:0, первый тайм) в матче 29-го тура РПЛ.

Клуб из столицы Башкирии не стал устраивать «Зениту», который в прошлом туре стал победителем РПЛ-2020/21, чемпионский коридор.

Перед игрой главный тренер «Уфы» в интервью «Матч Премьер» заявил, что команда не планирует устаивать «Зениту» чемпионский коридор.

Генеральный директор «Уфы» после победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) говорил, что команда обсудит возможность организации чемпионского коридора для сине-бело-голубых.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Уфой» и «Зенитом».