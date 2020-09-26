Беленов отразил пенальти от Азмуна. Вратарь «Уфы» взял 3 удара с точки в этом сезоне

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Беленов Уфа Сердар Азмун Футбол

«Уфа» в эти минуты дома играет с «Зенитом» (0:0, перерыв) в рамках 29-го тура РПЛ.

Вратарь «Уфы» Александр Беленов отразил 11-метровый удар в исполнении форварда «Зенита» Сердара Азмуна на 3-й добавленной к тайму минуте. Иранский нападающий пробил в правый от себя угол, но голкиперу удалось отразить этот удар.

Беленов отбил уже третий пенальти в этом сезоне. Ранее ему удалось парировать удары с точки в матчах со «Спартаком» (1:1) и «Тамбовом» (4:0). Били Йордан Ларссон и Валерий Чуперка соответственно.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Уфой» и «Зенитом».

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