Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио». Он не играл 2 месяца из-за травмы

«Фиорентина» объявила заявку на матч Серии А с «Лацио».

В список игроков для подготовки к игре попал форвард , восстановившийся от травмы.

30-летний футболист пропустил девять последних матчей «Фиорентины» из-за повреждения. Он принял участие всего в трех играх, проведя на поле 79 минут, и в последний раз выходил на поле 3 марта.

и сыграют завтра, 8 мая.