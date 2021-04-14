Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио». Он не играл 2 месяца из-за травмы

Теги Лацио Фиорентина серия А Италия травмы Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» объявила заявку на матч Серии А с «Лацио».

В список игроков для подготовки к игре попал форвард Александр Кокорин, восстановившийся от травмы.

30-летний футболист пропустил девять последних матчей «Фиорентины» из-за повреждения. Он принял участие всего в трех играх, проведя на поле 79 минут, и в последний раз выходил на поле 3 марта.

«Фиорентина» и «Лацио» сыграют завтра, 8 мая.

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