Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио». Он не играл 2 месяца из-за травмы

«Фиорентина» объявила заявку на матч Серии А с «Лацио».
В список игроков для подготовки к игре попал форвард Александр Кокорин, восстановившийся от травмы.
30-летний футболист пропустил девять последних матчей «Фиорентины» из-за повреждения. Он принял участие всего в трех играх, проведя на поле 79 минут, и в последний раз выходил на поле 3 марта.
«Фиорентина» и «Лацио» сыграют завтра, 8 мая.
📋 CONVOCATI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 7, 2021
I convocati viola per la sfida #FiorentinaLazio⚜️
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#ForzaViola 💜 #FiorentinaLazio pic.twitter.com/Sck8if8z4p