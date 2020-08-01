Месси решил уйти из «Барсы». Он уведомил клуб по факсу (Marca)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть команду.

Как утверждает Marca, аргентинец уведомил клуб по факсу о своем желании уйти. По данным источника, он хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Отмечается, что данный пункт истек 10 июня, однако нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться этой опцией.

Ожидается, что Месси не будет участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус. Его решение окончательное.

Месси зол из-за утечки информации после встречи с Куманом (Clarín)

«Барса» отпустит Месси только за 700 млн евро, если он подаст запрос на трансфер. Это его отступные

Некоторые члены правления «Барсы» не против продажи Месси (ESPN)