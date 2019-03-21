Зинедин Зидан: «Азар должен играть, ему надо вернуть уверенность. Он должен восстанавливать прежнюю версию себя»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после поражения от «Челси» во втором полуфинале Лиги чемпионов (0:2, первый матч – 1:1).

О травмах

«Мы уже много раз говорили об этом по ходу сезона. Да, нас это затронуло. Нам оставался один шаг до финала. Теперь мы должны думать об оставшихся играх в Ла Лиге».

Об игре

«Мы много матчей сыграли в такой схеме. Мы проиграли много единоборств, нам чего-то не хватало. «Реал» пытался. Это была игра, которая требовала много усилий.

Мы должны думать о матче, который проведем в воскресенье. Мы не собираемся отказываться ни от чего».

Об Эдене Азаре

«Эден должен играть, ему надо вернуть уверенность. Играя, шаг за шагом, он должен восстанавливать прежнюю версию себя», – сказал Зидан.

Азар со смехом пообщался с игроками «Челси» после проигранного «Реалом» полуфинала ЛЧ

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