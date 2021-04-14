Зинедин Зидан: «Челси» заслужил победу, у «Реала» не было явных моментов. Мы дошли очень далеко, горжусь парнями»

Главный тренер подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов после вылета от в полуфинале.

«Да, можно сказать, что «Челси» заслужил победу. Мы бились, но они заслужили выйти в финал. Наши игроки, вышедшие сегодня на поле, были физически готовы для матча.

Я горжусь своими парнями – мы попытались, мы дошли очень далеко, до финала остался один шаг. «Челси» провел отличный матч, нужно отдать им должное.

У нас не было явных моментов, «Челси» же создал несколько – таков футбол. Но, как я уже сказал, я очень горжусь своими парнями. Теперь мы отдохнем и будем думать о .

Конечно, мы недовольны. Когда проигрываешь в полуфинале, не можешь быть доволен, и это нормально. Это сложно принять, но завтра мы вернемся на тренировочное поле, готовые к работе», – сказал Зидан.