«ПСЖ» уверен, что подпишет Месси, и планирует состав на сезон с учетом аргентинца

«ПСЖ» не отказался от намерения подписать контракт с нападающим «Барселоны» .

Парижане планируют состав на следующий сезон уже с учетом появления в нем 33-летнего аргентинца, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien.

Также интересен защитник «Барселоны» Эмерсон Апаресидо, который сейчас выступает за на правах аренды. Еще французский клуб хочет усилить полузащиту.

«ПСЖ» считает, что огромные траты, которые клубу придется понести, если в одной команде будут играть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, оправдают себя, так как доходы от рекламы и продажи атрибутики возрастут в несколько раз.

В этом сезоне Месси провел 32 матча в , забил 28 мячей и сделал 9 голевых передач. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.