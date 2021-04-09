«ПСЖ» дает Месси контракт по схеме «2+1» и уверен, что по деньгам его предложение не перебить

хочет подписать контракт с форвардом «Барселоны» .

Как сообщает журналист бразильского издания TNT Sports Марсело Бехлер, парижане предлагают аргентинцу контракт по схеме «2+1», а финансовую часть сделки оценивают как недостижимую для других клубов.

При этом важным пунктом в их предложении являются последние успехи в – клуб дошел до финала в прошлом розыгрыше турнира, а в этом, выбив «Барселону» в том числе, дошел до полуфинала.

Бехлер отмечает, что сама «Барса» пока не разобралась, сколько способна платить Месси, поскольку пандемия коронавируса произвела существенный негативный эффект на ее финансовое положение.

Ранее сообщалось, что президент «блауграны» Жоан Лапорта ищет способ подписать звезд, чтобы убедить капитана в конкурентоспособности клуба.

Лапорта не связывался с Месси по поводу нового контракта. Форвард «Барсы» спокоен