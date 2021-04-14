Маунт о 2:0 с «Реалом»: «Челси» мог забить пять. Мы еще ничего не выиграли»

Полузащитник «Челси» высказался о ходе ответного полуфинального матча чемпионов с (2:0).

Об игре

«Не могу подобрать слов. Отличная игра, тяжелая. «Реал» выложился по полной, но мы хорошо поработали. Наверное, мы могли забить где-то пять голов. Но самое главное, что мы сегодня победили.

Мы еще ничего не выиграли. У нас впереди два кубковых финала, и, надеюсь, мы их выиграем».

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«Я сказал Тимо: «Наверное, когда мяч падал, это казалось вечностью». Мы все рады за него», – сказал англичанин.

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