Гендиректор «Зенита»: «Не согласен, что у нас плохой чемпионат. Он своеобразный. РФС рассмотрит тему лимита, думаю»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, чем чемпионство, завоеванное командой в этом сезоне РПЛ, отличается от выигранных ранее титулов.

– Потому что оно третье, а не первое или второе. Если серьезно, то каждый год выигрывать все сложнее. Каждая команда настраивается на чемпиона, выходит с желанием его обыграть. Есть такое явление – усталость от побед, но у настоящих профессионалов жажда побед остается всегда.

Мы рады, что наша команда сохранила голод до побед и опять выиграла чемпионат. Я бы стал сейчас перечислять всех и каждого, все заслуживают похвалы.

– Почему никто не может сместить «Зенит» в последние годы?

– Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах. У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил.

Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс, – сказал Медведев.

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