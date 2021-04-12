Аньелли поздравил президента «Интера» Чжана с чемпионством: «Хорошая работа! Мы вернемся»

«Ювентус» поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии.
«Браво «Интеру» за титул Серии А сезона-2020/21», – написал «Ювентус» в твиттере.
Также президент «бьянконери» Андреа Аньелли поздравил с чемпионством своего коллегу из «Интера» Стивена Чжана.
«Хорошая работа, Стивен! Рад за тебя, горжусь, что я твой заклятый соперник на поле и друг вне его.
Мы вернемся», – написал Аньелли.
Миланский клуб завоевал трофей в Серии А впервые с сезона-2009/10, прервав серию «Ювентуса» из 9 титулов. Также «Интер» стал чемпионом Италии в 19-й раз.