Аньелли поздравил президента «Интера» Чжана с чемпионством: «Хорошая работа! Мы вернемся»

«Ювентус» поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии.

«Браво «Интеру» за титул Серии А сезона-2020/21», – написал в твиттере.

Также президент «бьянконери» поздравил с чемпионством своего коллегу из «Интера» Стивена Чжана.

«Хорошая работа, Стивен! Рад за тебя, горжусь, что я твой заклятый соперник на поле и друг вне его.

Мы вернемся», – написал Аньелли.

Миланский клуб завоевал трофей в Серии А впервые с сезона-2009/10, прервав серию «Ювентуса» из 9 титулов. Также стал чемпионом Италии в 19-й раз.