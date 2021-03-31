«Рейнджерс» разгромили «Селтик» (4:1). У команды Джеррарда 0 поражений и 96 очков за 2 тура до конца

«Рейнджерс» дома разгромили «Селтик» (4:1) в рамках высшей лиги Шотландии.
Хозяева обыграли своего главного соперника второй раз в текущем чемпионате – в первом матче счет был 2:0. Впервые за 21 год «Селтик» в течение сезона не одержал ни одной победы над «Рейнджерс».
Всего серия «Рейнджерс» без поражений в дерби составляет 6 матчей – это лучший результат за 19 лет.
Команда Стивена Джеррарда еще не проигрывала в этом розыгрыше чемпионата Шотландии. В настоящий момент у нее 96 очков после 36 туров, и в оставшихся двух матчах она встретится с «Ливингстоном» и «Абердином».
- Дата проведения
- 2 мая, 14.00, «Айброкс»
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Рейнджерс –
Макгрегор, Симпсон, Голдсон, Баришич (Райт, 79), Тавернье, Арибо, Дэвис, Камара, Кент, Морелос (Хаджи, 84), Руф (Дефо, 86).
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Селтик –
Бэйн, Кенни, Уэлш, Айер, Тэйлор, Макгрегор, Форрест (Кристи, 60), Тернбулл, Эльюнусси, Браун (Соро, 60), Эдуар (Джонстон, 75).
- Удаление:
- Макгрегор (26).