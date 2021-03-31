«Рейнджерс» разгромили «Селтик» (4:1). У команды Джеррарда 0 поражений и 96 очков за 2 тура до конца

дома разгромили (4:1) в рамках высшей лиги Шотландии.

Хозяева обыграли своего главного соперника второй раз в текущем чемпионате – в первом матче счет был 2:0. Впервые за 21 год «Селтик» в течение сезона не одержал ни одной победы над «Рейнджерс».

Всего серия «Рейнджерс» без поражений в дерби составляет 6 матчей – это лучший результат за 19 лет.

Команда Стивена Джеррарда еще не проигрывала в этом розыгрыше чемпионата Шотландии. В настоящий момент у нее 96 очков после 36 туров, и в оставшихся двух матчах она встретится с «Ливингстоном» и «Абердином».