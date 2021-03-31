«Рейнджерс» разгромили «Селтик» (4:1). У команды Джеррарда 0 поражений и 96 очков за 2 тура до конца

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«Рейнджерс» дома разгромили «Селтик» (4:1) в рамках высшей лиги Шотландии.

Хозяева обыграли своего главного соперника второй раз в текущем чемпионате – в первом матче счет был 2:0. Впервые за 21 год «Селтик» в течение сезона не одержал ни одной победы над «Рейнджерс».

Всего серия «Рейнджерс» без поражений в дерби составляет 6 матчей – это лучший результат за 19 лет.

Команда Стивена Джеррарда еще не проигрывала в этом розыгрыше чемпионата Шотландии. В настоящий момент у нее 96 очков после 36 туров, и в оставшихся двух матчах она встретится с «Ливингстоном» и «Абердином».

Рейнджерс – Селтик 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
2 мая, 14.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Руф, 1:1 – 30 Эдуар, 2:1 – 33 Морелос, 3:1 – 57 Руф, 4:1 – 90 Дефо.
РейнджерсМакгрегор, Симпсон, Голдсон, Баришич (Райт, 79), Тавернье, Арибо, Дэвис, Камара, Кент, Морелос (Хаджи, 84), Руф (Дефо, 86).
СелтикБэйн, Кенни, Уэлш, Айер, Тэйлор, Макгрегор, Форрест (Кристи, 60), Тернбулл, Эльюнусси, Браун (Соро, 60), Эдуар (Джонстон, 75).
Предупреждения:
Симпсон (17), Макгрегор (24), Эльюнусси (63).
Удаление:
Макгрегор (26).

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