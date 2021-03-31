«Рейнджерс» оспорят дисквалификации Камара за драку с Куделой и Руфа за удар шипами в лицо в прыжке вратарю «Славии»

«Рейнджерс» прокомментировали решение УЕФА о дисквалификации некоторых игроков после матча со «Славией».

УЕФА признал защитника «Славии» Ондржея Куделу виновным по делу о расистском оскорблении в адрес игрока . Чеха дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой организации за расистское поведение, Камара – на 3 матча за удар игрока «Славии» после матча.

Кроме того, на 4 матча был дисквалифицирован форвард «Рейнджерс» Кемар Руф, который ударил вратаря «Славии» шипами в лицо в прыжке, сломав ему стенки лобной пазухи.

«Мы одобряем дисквалификацию Куделы. Это не только подтверждает слова Камара, но и подчеркивает серьезность оскорбления, учитывая срок дисквалификации.

Тем не менее мы считаем санкции, наложенные на Камара и Руфа, суровыми. Мы обратились в УЕФА с просьбой дать разъяснения в письменной форме, так как мы намерены обжаловать дисквалификацию обоих игроков.

Дальнейших комментариев по этому поводу не последует», – говорится в заявлении клуба.