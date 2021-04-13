Евгений Савин: «Об акции «Единой России» мне не было сказано ни слова. Это политическая подстава»

Бывший футболист и блогер высказался после участия в «Диктанте Победы» – патриотической акции «Единой России».

«Сейчас для меня самое главное – это мой клуб, но есть вещи которые важнее всего на свете – это моя совесть и репутация.

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Вчера в перерыве наших просмотров меня позвали написать диктант в одну из школ Одинцово, и заход был абсолютно адекватным: дать пример молодым помнить историю.

Об акции «Единой России» мне не было сказано ни слова. Сегодня после всех новостей стало понятно, что это была классическая политическая подстава!

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Я никогда не участвовал в акциях ЕР и других партий, не участвую и не буду участвовать! И я никому не позволю вовлекать себя в политику, тем более решать за меня, какие акции и кого мне поддерживать.

У меня и у моего клуба свой путь. После вчерашнего случая мы уходим из Одинцова – никакого сотрудничества после такого быть не может.

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Прямо сейчас у меня 0 идей, на каком стадионе будет играть клуб, но я уверен, что за оставшееся время мы найдем подходящий вариант.

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Лучше жить с чистой совестью и репутацией, чем прогнуться на красивом стадионе с видом на администрацию», – написал Савин.