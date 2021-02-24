Савин принял участие в «Диктанте Победы» – патриотической акции «Единой России»

Бывший футболист и блогер принял участие в «Диктанте Победы».

«Популярный спортивный блогер Евгений Савин принял участие в 3-й ежегодной историко-просветительской акции «Диктант Победы». Бывший футболист отвечал на вопросы исторического тестирования в Одинцовском лицее №11», – говорится в телеграм-канале подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Диктант Победы» – патриотическая акция «Единой России». 25 вопросов диктанта посвящены истории начального периода Великой Отечественной войны и деятельности Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Фото: телеграм-канал «Единая Россия Подмосковье»