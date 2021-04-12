ФИФА присоединилась к бойкоту соцсетей в знак борьбы с дискриминацией: «Этому нет места в футболе. Ситуация становится все хуже»

ФИФА поддержала бойкот соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

поддерживает инициативу английского футбола по борьбе с дискриминацией и другому оскорбительному поведению в соцсетях. Этому нет места в футболе и обществе в целом, и мы решительно осуждаем это.

Мы верим, что власти и соцсети должны предпринять реальные и эффективные действия, чтобы положить конец этой отвратительной практике, потому что ситуация становится все хуже. Нужно что-то предпринять, чтобы покончить с этим, и сделать это быстро», – говорится в заявлении ФИФА.

Бойкот ранее был объявлен организациями английского футбола. Инициативу также поддержал УЕФА.