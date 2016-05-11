Экс-защитник «Реала» и «Боруссии» Метцельдер признался в распространении детской порнографии

Бывший защитник дортмундской «Боруссии», «Реала», и сборной Германии Кристоф Метцельдер признал вину в хранении и распространении детской порнографии.

Как информирует Der Spiegel, 39-летний немец в ходе расследования подтвердил, что хранил запрещенные материалы и отправил их трем женщинам.

По данным следствия, Метцельдер хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией на смартфоне. Также в период с июля по сентябрь прошлого года он выслал трем женщинам 29 изображений и видеозаписей порнографического содержания через WhatsApp.

В то же время пока достоверно неизвестно, признал ли экс-футболист вину по всем фактам или только частично.

Бывший защитник настаивал на том, чтобы информация о ходе следствия и судебного процесса не разглашалась.

Экс-игроку «Боруссии» и «Реала» Метцельдеру выдвинули обвинения в распространении детской порнографии