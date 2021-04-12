ЦСКА выложил «Песню о слухах» Высоцкого после новостей об уходе Гинера и Бабаева в «Крылья»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на последние новости о клубе.

В твиттере московского клуба сегодня было опубликовано видео, на котором Владимир Высоцкий исполняет «Песню о слухах». В ней, в частности, есть такие слова:

«Сколько слухов наши уши поражает,

Сколько сплетен разъедает, словно моль! [...]

И, словно мухи, тут и там

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам!»

Вчера появилась информация о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор московского клуба могут уйти в этим летом. Утверждалось, что менеджеры хотят уйти в клуб из Самары из-за разногласий с председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным.