Талалаев о 0:3 от «Уфы»: «Если бы кто-то из футбола спросил про договорняк, ушел бы без зубов»

Главный тренер «Ахмата» высказался о поражении команды от «Уфы» (0:3) в матче 25-го тура .

– Вопрос про последний матч с «Уфой». 0:3 после победы в Кубке над этим же соперником – как так вышло?

– Когда выигрываешь и проходишь в полуфинал Кубка России, а следующую игру проводишь на выезде на искусственном поле, очень сложно замотивировать игроков. Особенно когда нет задачи умереть, но победить. В матче с «Уфой» мы старались не потерять футболистов. Поэтому убрали трех лидеров – одного из-за вынужденных причин, другого из-за запрета, а третьего из-за ограничений на игру на искусственном поле. Убери столько основных футболистов из любой другой команды, она тоже не будет играть в оптимальный футбол – даже «Зенит» с «двумя составами».

«Уфа» вышла умирать на поле и по настрою нас превзошла. Плюс мы получили неприятный психологический удар, когда на 4-й минуте сломался наш футболист. Кроме того, «Уфа» реализовывала свои моменты, а мы нет. Конечно, счет неприличный. Это худшая игра в сезоне. Будем стараться, чтоб такого больше не случалось.

– Вы же слышали, что говорилось вокруг этих матчей? Что «Ахмат» договорился с «Уфой»: дескать, вы побеждаете в РПЛ, а мы в Кубке?

– «Договорняки» не играются со счетом 0:3. Обычно они заканчиваются – 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты – договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задает журналист – ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушел без зубов, – сказал Талалаев.

Неожиданно «Уфа» разгромила «Ахмат» (3:0) – хм, или не неожиданно? Вот как все было