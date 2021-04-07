Хусаинов о судействе в РПЛ: «Присутствуют двойные стандарты. Цель одна – экономика. Помогают тем, кому очень нужно»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о судействе в .

– Разговоры болельщиков и экспертов о том, что в этом сезоне засуживают, имеют под собой основания?

– Им скорее стоить задать вопрос, кто такой . Сначала он похоронил молодежку на Евро-2021, теперь это. Защитников с детства учат, что они должны держать нападающих перед собой. Как так получилось, что в эпизоде с первым голом Федор Смолов оказался у него за спиной?

В пропущенном со штрафного мяче все поспешили обвинить Александра Максименко. Но кто увернулся от удара в стенке? Промес. Испугался, что ему поцарапает животик или, не дай бог, появится синяк, а любимая девушка потом увидит.

– Не кажется ли вам, что сами члены ЭСК уже не до конца понимают, в каких случаях игра рукой является нарушением правил, а в каких – нет?

– Все они прекрасно знают, но, к сожалению, присутствуют двойные стандарты. Это касается очевидных ошибок. Да, нарушение правил вроде и было, но кровь не полилась. Начинаются витиеватые объяснения, которые уводят от сути правил игры. Это вызывает негатив и дает повод апеллировать к решениям судей.

– Кому требуются эти двойные стандарты?

– Цель одна – экономика. Кому-то надо помочь... О чем говорить, если грубые непонятные ошибки судьи совершают даже на крупных турнирах.

– Выходит, сейчас в РПЛ судьи тоже помогают отдельным командам?

– А как иначе это объяснить, когда видишь, что они принимают решения, явно противоречащие правилам игры? Они дают повод усомниться в своей компетентности и порядочности. Если ты в очевидных моментах идешь против правил, значит, замешан в данной схеме. К сожалению, по-другому никак не объяснить.

– Но в текущем сезоне, на первый взгляд, складывается впечатление, что ошибаются против всех.

– Помогают тем, кому это очень нужно. Одних надо тормознуть, другим, напротив, надо помочь подняться, – заявил Хусаинов.