Тренер «Зальцбурга» Марш возглавит «РБ Лейпциг» после Нагельсманна

Стало известно, кто сменит на посту главного тренера .

По информации Bild, восточногерманский клуб намерен назначить главным американца , который сейчас возглавляет .

Стороны достигли согласия в общих чертах. Причем изначально, как отмечается, Марш не был основным кандидатом.

Напомним, что Нагельсманн с лета 2021 года перейдет на пост главного тренера «Баварии», которая заплатила за него 25 млн евро.

«Бавария» заплатит за Нагельсманна 25 млн евро. Так много за тренеров еще не платили