Тренер «Зальцбурга» Марш возглавит «РБ Лейпциг» после Нагельсманна

Стало известно, кто сменит Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «РБ Лейпциг».
По информации Bild, восточногерманский клуб намерен назначить главным американца Джесси Марша, который сейчас возглавляет «Ред Булл Зальцбург».
Стороны достигли согласия в общих чертах. Причем изначально, как отмечается, Марш не был основным кандидатом.
Напомним, что Нагельсманн с лета 2021 года перейдет на пост главного тренера «Баварии», которая заплатила за него 25 млн евро.
«Бавария» заплатит за Нагельсманна 25 млн евро. Так много за тренеров еще не платили