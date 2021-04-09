Кокорин может вернуться в общую группу «Фиорентины» на этой неделе

Нападающий «Фиорентины» продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в начале марта.

В процессе восстановления 30-летнего форварда наметился небольшой прогресс. На прошлой неделе россиянин провел тренировку на поле.

Существует небольшая вероятность возвращения Кокорина в общую группу «Фиорентины» на этой неделе, хотя стопроцентных прогнозов в клубе не дают, пишет «РБ Спорт».

Форварда точно не будет в заявку на игру 34-го тура Серии А с «Болоньей», которая пройдет 2 мая.

Однако есть шанс, что Кокорин может набрать кондиции, которые позволят ему оказаться на скамейке запасных в матче против , который состоится 9 мая.

30-летний россиянин, проведя 79 минут на поле за 3 матча, пропустил последние восемь игр «фиалок» из-за повреждения. Его статистику можно изучить здесь.