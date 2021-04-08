Кокорин вряд ли сыграет с «Ювентусом». Сегодня он не работал в общей группе

Участие нападающего «Фиорентины» в матче 33-го тура Серии А против маловероятно.

Как пишет Firenze Viola, сегодня 30-летний футболист не тренировался в общей группе «Фиорентины», как и полузащитник . Отмечается, что на сегодняшнем занятии команды побывал владелец «фиалок» Рокко Коммиссо.

Вероятно, Кокорин пропустит матч с «Ювентусом». В прошлый раз россиянин выходил на поле 3 марта. Он отыграл 39 минут в матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2).

С полной статистикой игрока, который после перехода в «Фиорентину» принял участие в 3 матчах чемпионата Италии, можно ознакомиться здесь.