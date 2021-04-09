Кокорин продолжает восстанавливаться от травмы. Неизвестно, сыграет ли он с «Болоньей» и «Лацио»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал о процессе восстановления от травмы форварда Александра Кокорина.
«До субботы Кокорин тренировался индивидуально.
Сейчас он все еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе.
Сыграет ли он в ближайших двух турах против «Болоньи» или «Лацио»? Пока не знаю», – сказал Ди Франческо.
30-летний россиянин, поведя 79 минут на поле за 3 матча, пропустил последние восемь игр «фиалок» из-за повреждения. Его статистику можно изучить здесь.