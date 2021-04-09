Кокорин продолжает восстанавливаться от травмы. Неизвестно, сыграет ли он с «Болоньей» и «Лацио»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал о процессе восстановления от травмы форварда .

«До субботы Кокорин тренировался индивидуально.

Сейчас он все еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе.

Сыграет ли он в ближайших двух турах против «Болоньи» или ? Пока не знаю», – сказал Ди Франческо.

30-летний россиянин, поведя 79 минут на поле за 3 матча, пропустил последние восемь игр «фиалок» из-за повреждения. Его статистику можно изучить здесь.