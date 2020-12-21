ЦСКА интересен форвард «Челси» Угбо

ЦСКА заинтересован в подписании контракта с 22-летним форвардом «Челси» Ике Угбо, который сейчас выступает за «Серкль Брюгге» на правах аренды.
По данным Allnigeriasoccer.com, московский клуб выразил заинтересованность в возможном подписании контракта с футболистом, однако игрок пока не принял предложение ЦСКА.
Также интерес к нападающему проявляют «Уотфорд», несколько дней назад оформивший выход в АПЛ из Чемпионшипа, «Монако», «Фулхэм» и «Генк».
У «Серкль Брюгге» есть право выкупа игрока, что может стать для «Монако» преимуществом в борьбе за англичанина, поскольку бельгийский клуб связан с монегасками партнерским соглашением.
Ранее появлялись сведения о заинтересованности «Ростова» в трансфере Угбо. Сообщалось, что «Челси» хочет получить за него 6 млн евро. Срок действующего контракта 22-летнего игрока с «синими» истекает летом 2022 года.
В этом сезоне англичанин забил 16 голов в 33 матчах чемпионата Бельгии.