ЦСКА интересен форвард «Челси» Угбо

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ЦСКА заинтересован в подписании контракта с 22-летним форвардом «Челси» Ике Угбо, который сейчас выступает за «Серкль Брюгге» на правах аренды.

По данным Allnigeriasoccer.com, московский клуб выразил заинтересованность в возможном подписании контракта с футболистом, однако игрок пока не принял предложение ЦСКА.

Также интерес к нападающему проявляют «Уотфорд», несколько дней назад оформивший выход в АПЛ из Чемпионшипа, «Монако», «Фулхэм» и «Генк».

У «Серкль Брюгге» есть право выкупа игрока, что может стать для «Монако» преимуществом в борьбе за англичанина, поскольку бельгийский клуб связан с монегасками партнерским соглашением.

Ранее появлялись сведения о заинтересованности «Ростова» в трансфере Угбо. Сообщалось, что «Челси» хочет получить за него 6 млн евро. Срок действующего контракта 22-летнего игрока с «синими» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне англичанин забил 16 голов в 33 матчах чемпионата Бельгии.

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