ЦСКА интересен форвард «Челси» Угбо

ЦСКА заинтересован в подписании контракта с 22-летним форвардом Ике Угбо, который сейчас выступает за «Серкль Брюгге» на правах аренды.

По данным Allnigeriasoccer.com, московский клуб выразил заинтересованность в возможном подписании контракта с футболистом, однако игрок пока не принял предложение .

Также интерес к нападающему проявляют «Уотфорд», несколько дней назад оформивший выход в из Чемпионшипа, , «Фулхэм» и «Генк».

У «Серкль Брюгге» есть право выкупа игрока, что может стать для «Монако» преимуществом в борьбе за англичанина, поскольку бельгийский клуб связан с монегасками партнерским соглашением.

Ранее появлялись сведения о заинтересованности в трансфере Угбо. Сообщалось, что «Челси» хочет получить за него 6 млн евро. Срок действующего контракта 22-летнего игрока с «синими» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне англичанин забил 16 голов в 33 матчах чемпионата Бельгии.