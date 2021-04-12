Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Гранадой»

В перенесенном матче 33-го тура Ла Лиги «Атлетик» в среду сыграл вничью с «Вальядолидом» (2:2), а «Барселона» встретится с «Гранадой» в четверг.
33-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.00, «Сан Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 14 Морсильо, 1:1 – 70 Орельяна, 2:1 – 76 Рауль Гарсия, 2:2 – 85 Вейсман.
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Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Ибаи Гомес, 62), Унаи Лопес (Весга, 72), Дани Гарсия, Морсильо (Уильямс, 62), Сансет (Рауль Гарсия, 62), Вильялибре (Уильямс, 72).
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Вальядолид –
Масип, Янко, Хоакин Фернандес (Гвардиола, 79), Эль-Ямик, Начо Мартинес, Плано, Сан-Эметерио (Оливас, 79), Алькарас (Меса, 62), Орельяна (Эрвиас, 79), Вейсман, Маркос Андре (Мичел, 62).
- Дата проведения
- 29 апреля, 20.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.