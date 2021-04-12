Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Гранадой»

В перенесенном матче 33-го тура Ла Лиги в среду сыграл вничью с (2:2), а встретится с «Гранадой» в четверг.

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги