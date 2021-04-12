Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Гранадой»

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В перенесенном матче 33-го тура Ла Лиги «Атлетик» в среду сыграл вничью с «Вальядолидом» (2:2), а «Барселона» встретится с «Гранадой» в четверг.

Чемпионат Испании

33-й тур

Атлетик – Вальядолид 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Морсильо, 1:1 – 70 Орельяна, 2:1 – 76 Рауль Гарсия, 2:2 – 85 Вейсман.
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Ибаи Гомес, 62), Унаи Лопес (Весга, 72), Дани Гарсия, Морсильо (Уильямс, 62), Сансет (Рауль Гарсия, 62), Вильялибре (Уильямс, 72).
ВальядолидМасип, Янко, Хоакин Фернандес (Гвардиола, 79), Эль-Ямик, Начо Мартинес, Плано, Сан-Эметерио (Оливас, 79), Алькарас (Меса, 62), Орельяна (Эрвиас, 79), Вейсман, Маркос Андре (Мичел, 62).
Предупреждения:
Сансет (61), Эль-Ямик (90).

 

Барселона – Гранада
Дата проведения
29 апреля, 20.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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