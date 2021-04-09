ЭСК РФС решила, что в пользу «Динамо» не назначен как минимум один пенальти в матче с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу на судейство Евгения Кукуляка в матче с «Химками» (0:1).

Бело-голубые просили дать оценку двум решениям арбитра, который на 79-й и 82-й минутах не назначил 11-метровые в ворота подмосковного клуба в эпизодах с участием форварда .

По информации , как минимум в одном случае ЭСК РФС признала, что судья ошибся. На 79-й минуте ему следовало назначить пенальти, когда защитник «Химок» руками задержал Комличенко и нарушил правила.

«Динамо» шумит из-за судей (в деле даже Степашин): Комличенко держали двумя руками, но Кукуляк не поставил пенальти