ЭСК РФС решила, что в пользу «Динамо» не назначен как минимум один пенальти в матче с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу «Динамо» на судейство Евгения Кукуляка в матче РПЛ с «Химками» (0:1).
Бело-голубые просили дать оценку двум решениям арбитра, который на 79-й и 82-й минутах не назначил 11-метровые в ворота подмосковного клуба в эпизодах с участием форварда Николая Комличенко.
По информации «Спорт-Экспресса», как минимум в одном случае ЭСК РФС признала, что судья ошибся. На 79-й минуте ему следовало назначить пенальти, когда защитник «Химок» Александр Филин руками задержал Комличенко и нарушил правила.
«Динамо» шумит из-за судей (в деле даже Степашин): Комличенко держали двумя руками, но Кукуляк не поставил пенальти