«Динамо» обратится в ЭСК по эпизоду с падением Комличенко в штрафной «Химок»

«Динамо» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС, сообщает Sport24.ru.

Московский клуб хочет, чтобы им разъяснили эпизод с падением нападающего Николая Комличенко в штрафной «Химок» в матче 27-го тура .

Речь идет об эпизоде, когда после подачи с угла поля защитник «Химок» Алескандр Филин обхватывал двумя руками Комличенко.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.