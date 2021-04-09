«Динамо» обратится в ЭСК по эпизоду с падением Комличенко в штрафной «Химок»

Теги Химки премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Николай Комличенко Александр Филин Евгений Кукуляк ЭСК РФС Футбол

«Динамо» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС, сообщает Sport24.ru.

Московский клуб хочет, чтобы им разъяснили эпизод с падением нападающего Николая Комличенко в штрафной «Химок» в матче 27-го тура РПЛ.

Речь идет об эпизоде, когда после подачи с угла поля защитник «Химок» Алескандр Филин обхватывал двумя руками Комличенко.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Опрос

Был пенальти на Комличенко?
340 голосов
Да
89%
Николай Комличенко
Нет
11%
Евгений Кукуляк

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья