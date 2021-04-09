«Динамо» обратится в ЭСК по эпизоду с падением Комличенко в штрафной «Химок»

«Динамо» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС, сообщает Sport24.ru.
Московский клуб хочет, чтобы им разъяснили эпизод с падением нападающего Николая Комличенко в штрафной «Химок» в матче 27-го тура РПЛ.
Речь идет об эпизоде, когда после подачи с угла поля защитник «Химок» Алескандр Филин обхватывал двумя руками Комличенко.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.
В матче «Динамо» и «Химок» был очень спорный момент, когда в штрафной гостей упал Николай Комличенко.— Матч ТВ (@MatchTV) April 24, 2021
Это пенальти? 🤫 pic.twitter.com/JZHpN3DcQh