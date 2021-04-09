Комличенко о падении в штрафной «Химок»: «Зачем вообще нужен ВАР? На видео все видно»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал спорный эпизод в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).
Главный арбитр Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти после падения Комличенко в ходе единоборства с защитником Александром Филиным.
«На видео все видно. Понятное дело – забивай мы сами, и вопросов не будет.
Другой вопрос – зачем вообще нужен ВАР, если такие моменты судьи считают нормальными!? То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», – сказал Комличенко.
В матче «Динамо» и «Химок» был очень спорный момент, когда в штрафной гостей упал Николай Комличенко.— Матч ТВ (@MatchTV) April 24, 2021
Это пенальти? 🤫 pic.twitter.com/JZHpN3DcQh