Комличенко о падении в штрафной «Химок»: «Зачем вообще нужен ВАР? На видео все видно»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал спорный эпизод в матче 27-го тура с «Химками» (0:1).

Главный арбитр Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти после падения Комличенко в ходе единоборства с защитником Александром Филиным.

«На видео все видно. Понятное дело – забивай мы сами, и вопросов не будет.

Другой вопрос – зачем вообще нужен ВАР, если такие моменты судьи считают нормальными!? То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», – сказал Комличенко.