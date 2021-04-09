Защитник «Химок» Филин: «Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился. Но не от моих объятий»

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Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал спорный эпизод, произошедший в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

Арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти после падения в штрафной форварда «Динамо» Николая Комличенко

«Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился. Но не от моих объятий, хотя они и были, я не тянул его вниз», – сказал Филин.

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