Защитник «Химок» Филин: «Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился. Но не от моих объятий»

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал спорный эпизод, произошедший в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).
Арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти после падения в штрафной форварда «Динамо» Николая Комличенко.
«Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился. Но не от моих объятий, хотя они и были, я не тянул его вниз», – сказал Филин.
В матче «Динамо» и «Химок» был очень спорный момент, когда в штрафной гостей упал Николай Комличенко.— Матч ТВ (@MatchTV) April 24, 2021
Это пенальти? 🤫 pic.twitter.com/JZHpN3DcQh