Экс-судья Андухар Оливер о голе Бензема: «Каземиро сфолил, оперевшись на Аспиликуэту»

Бывший судья Андухар Оливер высказался по поводу гола форварда в первом матче 1/2 финала против (1:1, второй тайм).

На 29-й минуте защитник Марсело навесил в штрафную площадь на хавбека , который скинул мяч головой на защитника Эдера Милитао. От Милитао мяч попал к Бензема – и француз сравнял счет в игре. Главный арбитр Данни Маккели засчитал гол.

«Гол нельзя было засчитывать. Каземиро сфолил, оперевшись на Аспиликуэту перед тем, как Милитао сбросил мяч на Бензема», – заявил экс-рефери.

Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽



Рамос с трибун аплодирует стоя 👏https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

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