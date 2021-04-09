Экс-судья Андухар Оливер о голе Бензема: «Каземиро сфолил, оперевшись на Аспиликуэту»

Бывший судья Андухар Оливер высказался по поводу гола форварда «Реала» Карима Бензема в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1, второй тайм).
На 29-й минуте защитник Марсело навесил в штрафную площадь на хавбека Каземиро, который скинул мяч головой на защитника Эдера Милитао. От Милитао мяч попал к Бензема – и француз сравнял счет в игре. Главный арбитр Данни Маккели засчитал гол.
«Гол нельзя было засчитывать. Каземиро сфолил, оперевшись на Аспиликуэту перед тем, как Милитао сбросил мяч на Бензема», – заявил экс-рефери.
Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽— Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021
Рамос с трибун аплодирует стоя 👏https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD
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