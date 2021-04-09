Бензема после ухода Роналду забил 15 голов за «Реал» в ЛЧ. Криштиану за «Юве» – 14

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Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнял счет в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси» (1:1, первый тайм).

Это 15-й гол француза в ЛЧ после ухода форварда Криштиану Роналду в «Ювентус» летом 2018 года. У самого Роналду за «Юве» 14 мячей в данном турнире.

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь, Роналду – тут.

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