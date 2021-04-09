Бензема после ухода Роналду забил 15 голов за «Реал» в ЛЧ. Криштиану за «Юве» – 14

Нападающий «Реала» сравнял счет в полуфинале против (1:1, первый тайм).

Это 15-й гол француза в ЛЧ после ухода форварда в летом 2018 года. У самого Роналду за «Юве» 14 мячей в данном турнире.

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь, Роналду – тут.

Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽



Рамос с трибун аплодирует стоя 👏https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

Без Роналду футболки «Реала» продаются на 70% хуже. Но проблема гораздо глобальнее