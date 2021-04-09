Бензема забил 71-й гол в ЛЧ и догнал Рауля. Больше только у Роналду, Месси и Левандовского

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Форвард «Реала» Карим Бензема сравнял счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1, первый тайм).

Это 71-й гол француза в турнире. Он догнал бывшего нападающего «Мадрида» Рауля и делит с ним четвертую строчку по этому показателю.

Больше них в ЛЧ забили лишь Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Реал» – «Челси». Также доступен текстовый онлайн.

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