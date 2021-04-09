Бензема забил 71-й гол в ЛЧ и догнал Рауля. Больше только у Роналду, Месси и Левандовского

Форвард «Реала» Карим Бензема сравнял счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1, первый тайм).
Это 71-й гол француза в турнире. Он догнал бывшего нападающего «Мадрида» Рауля и делит с ним четвертую строчку по этому показателю.
Больше них в ЛЧ забили лишь Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).
Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽— Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021
Рамос с трибун аплодирует стоя 👏https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD
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