Бензема забил 71-й гол в ЛЧ и догнал Рауля. Больше только у Роналду, Месси и Левандовского

Форвард «Реала» сравнял счет в первом матче 1/2 финала против «Челси» (1:1, первый тайм).

Это 71-й гол француза в турнире. Он догнал бывшего нападающего «Мадрида» и делит с ним четвертую строчку по этому показателю.

Больше них в ЛЧ забили лишь Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽



Рамос с трибун аплодирует стоя 👏https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

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