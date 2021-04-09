КДК может отменить удаление Ахметова, если ЭСК признает ошибку судьи

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев видеоповторы Ильзат Ахметов Александр Соболев Павел Кукуян Спорт-Экспресс Футбол

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит работу арбитра Павла Кукуяна, судившего матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0), во вторник или в среду.

Как пишет «Спорт-Экспресс», если комиссия признает, что судья ошибся, показав красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову, КДК РФС, заседание которого состоится в среду, может аннулировать удаление. В таком случае россиянин избежит дисквалификации.

В протоколе игры между «Спартаком» и ЦСКА указано, что 23-летний игрок удален «за серьезное нарушение правил».

На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.

Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.

Как стало известно ранее, ЦСКА обратится в ЭСК, чтобы получить комментарий по этому эпизоду.

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