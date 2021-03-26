УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича. У форварда «Милана» есть доля в букмекерской конторе

УЕФА проведет расследование в отношении нападающего и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

Как сообщила организация, сегодня в соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента был назначен инспектор, который проведет расследование в отношении 39-летнего форварда в связи с предполагаемой финансовой заинтересованностью в букмекерской компании.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют интересы в букмекерских конторах. Сообщалось, что за это нарушение футболиста могут отстранить от футбола на срок до 3 лет.

С 2018 года форварду принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard. Он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

Несколько дней назад Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на год.