Златана могут отстранить от футбола на срок до 3 лет. У него доля в букмекерской конторе, это запрещено правилами ФИФА и УЕФА

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Нападающего «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на длительный срок за нарушение правил, установленных ФИФА и УЕФА.

С 2018 года 39-летнему форварду принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard. Он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют интересы в букмекерских конторах. Ибрагимович нарушил данное правило, когда играл в Лиге Европы за «Милан» и вернулся в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.

В Bethard подтвердили, что Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.

За нарушение регламента форварда могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч евро и отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, на срок до 3 лет.

Компания Bethard предлагала ставки на матчи сборной Швеции против Грузии и Косово, в которых принимал участие Ибрагимович. Также на регулярной основе в Bethard можно поставить на игры Серии А. О существующем конфликте интересов в Федерации футбола Швеции знают уже несколько лет.

ФИФА и УЕФА отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

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