Златан продлил контракт с «Миланом» на год. Шведу будет 40 лет в октябре

«Милан» объявил о подписании нового контракта с нападающим .

Срок нового соглашения с 39-летним форвардом рассчитан до конца следующего сезона.

Как сообщалось, зарплата Ибрагимовича по контракту с «Миланом» составит 7 миллионов евро.

В этом сезоне футболист забил 15 голов и сделал две результативные передачи в 17 матчах Серии А. Всего в «Милане» у него 84 гола за 130 игр.

С полной статистикой нападающего сборной Швеции, которому 3 октября исполнится 40 лет, можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Милана»