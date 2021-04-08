Златан продлил контракт с «Миланом» на год. Шведу будет 40 лет в октябре

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сборная Швеции по футболу Футбол

«Милан» объявил о подписании нового контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Срок нового соглашения с 39-летним форвардом рассчитан до конца следующего сезона.

Как сообщалось, зарплата Ибрагимовича по контракту с «Миланом» составит 7 миллионов евро.

В этом сезоне футболист забил 15 голов и сделал две результативные передачи в 17 матчах Серии А. Всего в «Милане» у него 84 гола за 130 игр.

С полной статистикой нападающего сборной Швеции, которому 3 октября исполнится 40 лет, можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Милана»

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