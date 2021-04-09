ЦСКА обратится в ЭСК из-за удаления Ахметова и касания мяча рукой Айртона

попросит ЭСК РФС разъяснить эпизод с удалением полузащитника в матче со (0:1).

На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых .

Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.

Также армейцы попросят дать комментарий по предшествовавшему удалению эпизоду, когда защитник «Спартака» Айртон коснулся мяча рукой.

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