Онопко об удалении Ахметова: «Карасев подвел главного судью. Это не красная»

Бывший защитник Виктор Онопко, работавший в тренерском штабе , поделился мыслями об удалении хавбека армейцев в дерби против красно-белых (0:1).

«Этот момент для меня не красная, конечно. Ахметов играет первый в мяч. Потом уже по инерции… Он не может ногу резко убрать. Ты по инерции атакуешь. Тяжело остановиться. Он не специально это делает. Мне не понятно, за что удален Ахметов.

На ВАР сидит живой человек. И он лучше видит, чем арбитр на поле. Тут со всех ракурсов видно, что Ахметов играет в мяч. И у него по инерции нога идет дальше. Даже машина, когда нажимаешь на тормоза, еще проходит какие-то метры в движении.

Человек на ВАР просто подвел главного судью», – сказал Онопко в эфире передачи «После футбола» на канале .

За разбор видеоповторов в ходе дерби отвечал судья . Главным арбитром в поле был Павел Кукуян.

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