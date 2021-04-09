Ильзат Ахметов: «Я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал момент со своим удалением в матче РПЛ со «Спартаком» (0:1).
– Был там контакт или не было?
– Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?
– Ты считаешь, не было [удаления]?
– Нет, конечно.
– Судья как-то объяснил?
– Как он объяснит? Не объяснил ничего.
– Команда отнеслась с пониманием?
– Давай не такие вопросы, – сказал Ахметов.
Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, не принял решения об удалении и пригласил главного арбитра к монитору. Павел Кукуян после просмотра видеоповтора решил удалить хавбека.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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