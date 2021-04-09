Ильзат Ахметов: «Я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Ильзат Ахметов Павел Кукуян Футбол

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал момент со своим удалением в матче РПЛ со «Спартаком» (0:1).

– Был там контакт или не было?

– Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?

– Ты считаешь, не было [удаления]?

– Нет, конечно.

– Судья как-то объяснил?

– Как он объяснит? Не объяснил ничего.

– Команда отнеслась с пониманием?

– Давай не такие вопросы, – сказал Ахметов.

Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, не принял решения об удалении и пригласил главного арбитра к монитору. Павел Кукуян после просмотра видеоповтора решил удалить хавбека.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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