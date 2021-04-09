Степашин о матче с «Химками»: «Кукуляк не назначил очевидный пенальти. Он видел нарушение на Комличенко»

Член совета директоров «Динамо» поделился мнением о судействе во вчерашнем матче с «Химками» (0:1).

«Очень обидное поражение от «Химок». Конечно, нужно было реализовывать свои моменты, а их динамовцы создали много. Вместе с тем, когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос – ошибка ли это с его стороны или что-то другое.

За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на ВАР?

Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности.

Если мы действительно хотим когда-нибудь прийти к тому, чтобы необъяснимые решения арбитров не влияли на результаты матчей и борьбу за места в турнирной таблице», – сказал Степашин.