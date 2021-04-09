У Месси 34 (25+9) очка в 29 матчах Ла Лиги. Он лучший бомбардир турнира 

Нападающий «Барселоны» отметился дублем и отдал голевой пас в матче 31-го тура Ла Лиги с (5:2).

33-летний аргентинец забил 24-й и 25-й голы в сезоне . По системе «гол+пас» у него 34 (25+9) очка в 29 играх.

Месси лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне. У идущего вторым Карима Бензема из «Реала» 21 гол.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Хетафе».

После голов Месси поднимает два пальца в небо: так он благодарит бабушку, которая помогла ему начать карьеру