Зобнин перед ЦСКА: «Спартаку» нужно выигрывать и догонять «Локо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Роман Зобнин Футбол

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался в преддверии матча РПЛ с ЦСКА.

— Дерби в воскресенье — матч года?

— Допустим, мы выиграли бы все матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом», регулярно теряя очки с аутсайдерами. И какой будет итог? Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо».

Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов!

— С чем в обычной жизни ты можешь сравнить дерби?

— С дракой! – сказал Зобнин.

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