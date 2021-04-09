Зобнин перед ЦСКА: «Спартаку» нужно выигрывать и догонять «Локо»

Полузащитник высказался в преддверии матча с .

— Дерби в воскресенье — матч года?

— Допустим, мы выиграли бы все матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и ивом», регулярно теряя очки с аутсайдерами. И какой будет итог? Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо».

Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов!

— С чем в обычной жизни ты можешь сравнить дерби?

— С дракой! – сказал Зобнин.