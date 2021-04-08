РФС предлагает клубам РПЛ создать фонд солидарности и сменить модель распределения доходов от ТВ

РФС предложил клубам некоторые меры по минимизации рисков срыва финансирования футбольных клубов, сообщает «РБ Спорт».

Организация предлагает эти меры, чтобы не повторялась ситуация, которая зимой сложилась вокруг . Предлагаемые РФС меры можно разделить на три составляющие.

Первое предложение – фонд солидарности профессионального футбола. Речь идет о том, что фонд формируется из сумм штрафов за потерю профессионального статуса и из обязательных взносов в фонд, которые платятся клубами.

В этом контексте в договоре о прохождении процедуры лицензирования предложено пересмотреть условие о штрафе в пользу РФС в связи с потерей клубом не по спортивным причинам профессионального статуса.

Возможный размер штрафа возрастает год от года – от 20% (от расходной части бюджета клуба за прошлый финансовый год) в сезоне-2022/23 до 50% в сезоне-2028/29.

В качестве способа обеспечения обязательства платежа этого штрафа есть три варианта: банковская гарантия, государственная/муниципальная гарантия и независимая гарантия или поручительство лица.

Существует также второй вариант – безвозвратный взнос солидарности в соответствующий фонд, также в процентах от расходной части бюджета клуба за прошлый год – от 2% бюджета в сезоне-2022/23 до 5% в сезоне-2028/29.

Фонд солидарности предлагают внедрить уже с сезона-2022/23 в РПЛ и . За счет средств фонда планируют выплачивать долги по зарплатам работникам клуба и выплата взносов/штрафов.

Как пишет источник, идею с фондом трудно реализовать, поскольку клубы – в той или иной мере финансируемые бюджетом – вряд ли могут получить такие гарантии, которые обеспечивают выплату большого штрафа в случае потери клубом профессионального статуса.



Второе предложение – смена модели распределения доходов от коммерческих и ТВ-прав. РФС предлагает лиге пересмотреть модель распределения дохода, который сейчас делится так: 40% в равных частях (по 2,5% на клуб) и 60% в зависимости от места в таблице.

По новой схеме сумма первых 2 миллиардов дохода распределяется поровну (по 200 млн рублей) между 10 клубами на момент начала сезона, имеющими наиболее низкие суммы операционных расходов за прошедший календарный год.

Суммы сверх 2 млрд рублей распределяются по вариантам. Первый – между оставшимися 6 клубами в зависимости от занятого ими места по итогам сезона; второй – между всеми клубами РПЛ в зависимости от занятого ими места по итогам сезона.

По поводу прогноза по исполнению и решению клубов источник пишет, что идея РФС меняет расклад сил в пользу средних и маленьких клубов. Но вопрос в том, что уровень доходов лиги (от ТВ-контракта, от титульного спонсора и от ТВ-контракта) так скромен, что новое распределение не облегчит жизнь клубам. Иную структуру наполнения бюджета клубы почувствуют только при кратном увеличении доходов от спонсоров и ТВ-контракта.



Третье предложение – внедрение онлайн-бюджета клуба.

РФС, судя по всему, планирует разработать документ под условным названием «финансовый регламент», согласно которому:

– каждый клуб обязан загружать в систему РФС свой бюджет/смету;

– ежеквартально фактические доходы и расходы;

– финансовую информацию и сканы трудовых договоров, трансферных контрактов, агентских договоров, утвержденные акты о премировании.

При фиксации превышении расходов над доходами РФС вводит запрет на регистрацию новых игроков и иные меры. Онлайн-бюджет клуба предлагают ввести с сезона-2021/22.

Говоря о прогнозе по исполнению и решению клубов, источник уточняет, что РФС по факту планирует проводить онлайн-регулирование бюджетирования всех клубов РПЛ в течение года, ежегодного лицензирования недостаточно.

Уточняется, что пока прогноз по подобному революционному проекту является негативным.