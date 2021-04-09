Илкай Гюндоган: «Новый формат ЛЧ – просто меньшее из зол на фоне Суперлиги. Будет больше матчей, а об игроках не думают»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался по поводу реформы в контексте отказа клубов от участия в .

«В свете происходящего вокруг Суперлиги... Не могли бы мы обсудить также и новый формат ЛЧ? Больше, больше, больше матчей, и при этом никто не думает об игроках.

Новый формат ЛЧ – просто меньшее из зол в сравнении с Суперлигой.

ЛЧ в нынешнем виде отлично работает и является самым популярным клубным турниром в мире – для нас, игроков, и для фанатов», – написал Гюндоган.

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов. С 2024 года – 36 команд, нет групп, минимум по 10 матчей, рост доходов