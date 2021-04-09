Аньелли и Чеферин готовили совместное заявление из-за слухов о Суперлиге. Глава «Юве» отключил телефон перед анонсом турнира

Президент УЕФА Александер Чеферин и глава «Ювентуса» готовили совместное заявление незадолго до анонса .

Football Italia со ссылкой на The New York Times сообщает, что Аньелли и «Ювентус» заверяли в приверженности реформе , объявить о которой планировалось 19 апреля.

Как только появилась информация о том, что вскоре может быть объявлено о создании Суперлиги, Чеферин отправился в срочную восьмичасовую поездку из Любляны, где он проживает, в штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии. Словенец пытался дозвониться до Аньелли, но тот не брал трубку.

Чеферин, крестный отец одной из дочерей Аньелли, связался с женой Андреа и попросил ее убедить мужа перезвонить. Когда руководитель УЕФА был на полпути к офису, Аньелли действительно позвонил ему и подтвердил, что все в порядке.

Чеферин не был уверен в том, что это правда, и хотел сделать совместное заявление. Словенец направил итальянцу текст сообщения, и тот взял время на то, чтобы внести правки.

После нескольких звонков от Чеферина Аньелли продолжил настаивать, что ему нужно больше времени, а затем отключил телефон. Вскоре было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошел на правах одного из основателей.

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