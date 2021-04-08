Джош Кронке – фанатам «Арсенала» о Суперлиге: «Мы ошиблись. Вам по-прежнему хочется холодных вечеров в Стоке»

Джош Кронке, сын владельца Стэна Кронке и директор клуба, высказался по поводу европейской Суперлиги.

Джош сегодня пообщался с болельщиками лондонского клуба по видеосвязи, где ответил на их вопросы.

«Мы спросили себя, что хуже: европейская или европейская Суперлига без «Арсенала»? Мы также спросили себя, чего хотят болельщики?

Глобальный болельщик хочет, чтобы «Арсенал» играл с «Барсой» как можно чаще. Английские болельщики хотят видеть больше крупных матчей, но вам по-прежнему хочется холодных вечеров в Стоке. Мы ошиблись», – сказал Кронке.

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