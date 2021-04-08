Джош Кронке – фанатам «Арсенала» о Суперлиге: «Мы ошиблись. Вам по-прежнему хочется холодных вечеров в Стоке»

Теги премьер-лига Англия Арсенал болельщики Сток Сити Джош Кронке ахахаха Суперлига Европы Футбол

Джош Кронке, сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке и директор клуба, высказался по поводу европейской Суперлиги.

Джош сегодня пообщался с болельщиками лондонского клуба по видеосвязи, где ответил на их вопросы.

«Мы спросили себя, что хуже: европейская Суперлига или европейская Суперлига без «Арсенала»? Мы также спросили себя, чего хотят болельщики?

Глобальный болельщик хочет, чтобы «Арсенал» играл с «Барсой» как можно чаще. Английские болельщики хотят видеть больше крупных матчей, но вам по-прежнему хочется холодных вечеров в Стоке. Мы ошиблись», – сказал Кронке.

А теперь последствия Суперлиги: АПЛ выгоняет менеджеров топ-6 из комитетов, УЕФА тоже обещает санкции

Опрос

Вы рады краху Суперлиги?
103059 голосов
Да
69%
Лига чемпионов УЕФА
Нет
31%
Флорентино Перес

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья