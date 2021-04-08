Президент УЕФА: «Посмотрите на «Баварию»: у них нет долгов, и они победили в ЛЧ. Румменигге, Ватцке и Аль-Хелайфи очень мне помогли»

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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о последствиях, с которыми столкнутся клубы-основатели Суперлиги Европы после провала идеи о запуске турнира.

«Мы поговорим о футболе, но только я буду решать, кто будет сидеть на встречах рядом со мной. Так что кого-то я посажу чуть дальше.

Если эти клубы хотят вновь участвовать в турнирах под нашей эгидой, им придется приблизиться к нам. Мы оценим случившееся, но я не хочу вдаваться в детали, потому что мы до сих пор обсуждаем сложившуюся ситуацию с нашими юристами.

Хочу сказать, что английские клубы приняли очень хорошее решение, и мы это учтем. Они признали свою ошибку и осознали, что поступили неверно. Все мы совершаем ошибки.

Посмотрите на «Баварию»: у них нет долгов, и они победили в Лиге чемпионов. Я находился в постоянном контакте с председателем правления «Баварии» Карлом-Хайнцем Руммениге и главой «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке.

Они очень мне помогли, как и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, который по логике должен был стать одним из первым участников Суперлиги», – сказал Чеферин.

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