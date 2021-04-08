Тебас о Суперлиге: «Эти клубам нужно увеличить доходы, чтобы у их игроков было семь «Феррари» вместо шести. Дело не в доходах, а в планировании расходов»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации, сложившейся вокруг европейской Суперлиги.

«Все растворилось как сахар. Они получили отрицательную реакцию. У них нет права говорить, что они пришли, чтобы спасти нас из руин, потому что это неправда. Также они не имеют права разрушать национальные чемпионаты. Они делают это и с экономической, и со спортивной точки зрения. Но у нас меритократия. И последнее: если бы это была такая хорошая идея, то ее не реализовывали бы секретно.

Мы вели с ними диалог до пятницы. Они проголосовали за реформу Лиги чемпионов и вдруг выпускают это свое заявление в воскресенье. Но некоторым клубам не понравилась реформа Лиги чемпионов, и они решили взорвать всю систему.

Такое уже случалось, но никогда это не реализовывали такими методами. Их организация так и не была создала. Большая проблема клубов-основателей – им нужно увеличить доход ради того, чтобы их футболисты вместо шести «Феррари» имели семь. Это проблема распределения.

Моя позиция всегда была предельно четкой: проблема не в увеличении дохода, а в более рациональном планировании расходов», – сказал Тебас.

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